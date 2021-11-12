Ахметов будет отключать электричество в пригороде столицы

ДТЭК выбрал не лучшее время для ремонтных работ. Фото: Getty Images

Компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова отключит от электричества ряд населенных пунктов в пригороде Киева.

Компания сообщила о проведении ремонтных работ, пишет ZN.UA.

Без электроэнергии на какое-то время останутся: Ирпень, Ворзель, Гостомель, Буча, Петропавловская Борщаговка, Мостище, Мироцкое, Коцюбинское, Горенко, Мощун, Боярка, Новые Петровцы.

График ремонтных работ указывают с 12 по 22 ноября. Их будут проводить с 8:00 до 17:00, с 9:00 до 17:00.

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В ближайшее время без света, воды, рабочих лифтов и кухонных плит, скорее всего, останется не один миллион украинцев.

ДТЭК выбрал не лучшее время для ремонтных работ. Для потребителей они были бы менее заметны, если бы их проводили летом, когда световой день больше, пишет издание.

11 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что не исключает возможности веерных отключений электроэнергии в столице. Рассказал, что 12 киевских предприятий, производителей тепла и электроэнергии, испытывают проблемы с нехваткой угля и газа. В то же время премьер-министр Денис Шмигаль отрицал возможные отключения отопления и электричества.