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четверг, 11 ноября 2021 22:28

Веерных отключений тепла не будет - Шмыгаль

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Веерных отключений тепла не будет - Шмыгаль
Отопление отключать не будут - Шмыгаль. Фото: УНИАН

Оснований для веерных отключений по всей территории Украины нет.

"Правительство приняло решение о запрете невключения или отключения тепла и газа для населения и всех предприятий. То есть поставки тепла обеспечены законодательством и решениями правительства в этом году", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в программе "Право на власть".

Он назвал дезинформацией слова мэра Киева Виталия Кличко о возможных отключениях отопления и электричества.

"Мы не готовимся к веерным отключениям. Планов таких не составляем. Поэтому прошу политиков подобные манипуляции не выносить в общество. Это дестабилизирует ситуацию", - отметил Шмыгаль.

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Однако не исключил, что отключения электроэнергии по Киевской области возможны из-за регламентных работ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможных проблемах с отоплением и электроэнергией.

Глава столицы заявил, что на сегодняшний день 12 киевских предприятий, производящих тепло и электричество, испытывают проблемы с нехваткой угля и газа.

"Специалисты говорят, что морозы до -15° продержатся несколько недель... Вероятность веерных отключений очень высока", - сказал Кличко в эфире "Украина 24".

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