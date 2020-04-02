"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС

Что чувствуете, когда приезжаете во Львов?
Меня не раз незнакомцы благодарили и пожимали руку. Сейчас уже реже. И в центре Львова не так часто можно увидеть военных, как в 2014-2015 годах.
Без освобождения территорий войну не выиграть. Во время каждой ротации 24-й отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, выравнивая линию обороны, занимала новые, более выгодные позиции. Так, в 2018 году освободили населенные пункты Южное и Шумы Донецкой области. В 2019-м под Красногоровкой мы расширили наши укрепления почти на километр. А в Марьинке полностью взяли город под контроль и закрепились на новых позициях у самого Донецка. Заняли хозяйственные постройки на 2 км ближе к врагу.
В чем слабость врага?
Он на чужой территории, а мы на своей земле. У россиян нет ценностей, которые имеют украинцы - воля, вера, человечность.
Какова ситуация с украинскими СМИ на прифронтовых территориях?
Не всюду ловит украинское телевидение. Только местные сепаратистские и российские каналы, FM-радио. Та информация зомбирует. Делают это завуалированно. Например - через гороскопы. Или какие-то странные тесты, где есть скрытая антиукраинская пропаганда. Какой ни была бы правда, аргументы - зазомбированные люди ее не поймут. Ибо мозг работает в другом направлении.
Бывали моменты, когда опускались руки?
Бывало от усталости. И непонимания, что происходит. Невозможность открывать огонь на обстрелы и постоянное ожидание - истощают. Но что делать. Самовоспитание, борьба с самим собой на войне - самое важное.
Всего хватает сейчас военным?
Я попал в 4-ю волну мобилизации, которая получила канадскую форму и берцы. Она "жива" до сих пор. Удобная, прочная. А пиксельную форму ВСУ впервые получил в 2016-м. На складах ее хватает. Оружия и патронов тоже. Хватает и снаряжения - наколенников, тактических ремней, бронежилетов, шлемов, перчаток. Кто хочет лучшей защиты, может купить за деньги.
Как дела с питанием?
Армия перешла на новый каталог продуктов. У военных теперь меню на выбор. Дают мясо, овощи, фрукты. В этом году чанахи готовили, в позапрошлом году шашлык, лобио, плов. Мне зелени не хватает, но это такое.
На новые сухпайки также грех жаловаться. Говорю как ресторатор. А я их много перепробовал. Питательные, вкусные. Блюда приготовлены по традиционным рецептам украинской кухни: борщ, гуляш, рагу, пюре с мясом, овощи, сухофрукты, джемы, сладости, кофе.
В комплекте специальный химический элемент, которым можно разогреть пищу. Это хорошо, когда нельзя разжигать огонь.
Что заказываете у волонтеров?
Они много привозят. Приятно получать домашнюю консервацию, фрукты. Там всегда хочется вкусненького. Но я прошу что-то практичнее - маскировочные сетки, мешки, строительные материалы и инструменты. То, что необходимо для инженерных работ на передовой.
Как изменился уровень подготовки украинских солдат?
Большое количество профессионалов, которые были в 2014-2015 годах, ожидают активных боевых действий. Но благодаря курсу, который взяла украинская армия 5 лет назад, готовят хороших специалистов.
НАТО проводит обучение по своим стандартам. Имел возможность такие проходить. Американцы и канадцы упрощают многие вещи, учат переговорам между бойцами и вышестоящими инстанциями, ведению боя. Таких учений, к сожалению, не так много. Тяжелый военный маховик долго раскручивается.
Но реальный уровень мы сможем понять только в случае полноценных военных действий. Все планы на войну красивы до того момента, пока не начались бои.
Как относитесь к закону об изменении воинских званий по стандартам НАТО?
Это необходимо, чтобы отойти от советской ментальности. Но как ты ни называй чашечку кофе - филижанкой или еще как-то - фактическая ее ценность не изменится. Ну ладно, будут в армии капралы и мастер-сержанты.
Как адаптироваться к жизни вне фронта?
Если человек пришел с войны и уже не воспринимает ее, можно даже покутить. Кому-то это помогает. Но надо контролировать себя. Не можешь? Ищи помощника. Для этого есть психологи, друзья, побратимы. Возвращение в мирную жизнь - как процесс ассимиляции. Когда приезжаешь в другую страну, начинаешь жить по ее законам и разговаривать на тамошнем языке. Если ты договорился с собой, сможешь вернуться. Ведь на передовой все просто. Есть враг, есть ты. А в гражданской жизни начинается "радуга".
Война - это смерть, сломанная психика и души. С одной стороны, ни одного момента не хочется рассказывать из того, что творится там. Но как иначе убедить людей? Однако те, кто не верит, не интересуется, то и не будет. Кто интересуется, тот понимает и помогает.
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