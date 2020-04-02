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понедельник, 27 апреля 2020 18:01

"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
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Во время каждой ротации бригада занимала новые, более выгодные позиции. В 2018-м освободили населенные пункты Южное и Шумы. В 2019-м под Красногоровкой расширили укрепления почти на 1 км, а в Марьинке взяли город под контроль, и закрепились на новых позициях самого Донецка. Об этом Gazeta.ua рассказал старшина 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Эдуард Крохмалюк, 53 года.
Автор: Валерий Шмаков
  Старшина 24-й ОМБр имени короля Даниила Эдуард Крохмалюк родом из села Вашковцы Сокирянского района Черновицкой области. По специальности - гидрогеолог. Во время службы в армии помогал ликвидировать аварию на Чернобыльской АЭС. 11 лет танцевал в ансамбле "Веснянка". С 1998-го по 2004-й жил в Берлине. Работал на стройке, мыл посуду. Вернулся в Киев, руководил рестораном итальянской, австрийской и немецкой кухни "Бельведер". С 2006 года - заместитель директора компании "М. Контракт ", что поставляет оборудование для заведений. 2015 года ушел на фронт. Отбыл три ротации в Крымском, Торецком, Красногоровке и Марьинке. 2016-го с собратьями открыл ресторан "Патриот" во Львове. Имеет сына Евгения и дочь Наталью. Ей подарил все свои военные награды. Продолжает служить в 24-й ОМБр имени короля Даниила.
Старшина 24-й ОМБр имени короля Даниила Эдуард Крохмалюк родом из села Вашковцы Сокирянского района Черновицкой области. По специальности - гидрогеолог. Во время службы в армии помогал ликвидировать аварию на Чернобыльской АЭС. 11 лет танцевал в ансамбле "Веснянка". С 1998-го по 2004-й жил в Берлине. Работал на стройке, мыл посуду. Вернулся в Киев, руководил рестораном итальянской, австрийской и немецкой кухни "Бельведер". С 2006 года - заместитель директора компании "М. Контракт ", что поставляет оборудование для заведений. 2015 года ушел на фронт. Отбыл три ротации в Крымском, Торецком, Красногоровке и Марьинке. 2016-го с собратьями открыл ресторан "Патриот" во Львове. Имеет сына Евгения и дочь Наталью. Ей подарил все свои военные награды. Продолжает служить в 24-й ОМБр имени короля Даниила.

Что чувствуете, когда приезжаете во Львов?

Меня не раз незнакомцы благодарили и пожимали руку. Сейчас уже реже. И в центре Львова не так часто можно увидеть военных, как в 2014-2015 годах.

Для части людей войны не существует. Это последствия того, что в стране не объявили военное положение, и не разъяснили людям, что на Донбассе происходит на самом деле. На фронте не гибридная война, а настоящая, реальная. Гибнут солдаты.

Без освобождения территорий войну не выиграть. Во время каждой ротации 24-й отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, выравнивая линию обороны, занимала новые, более выгодные позиции. Так, в 2018 году освободили населенные пункты Южное и Шумы Донецкой области. В 2019-м под Красногоровкой мы расширили наши укрепления почти на километр. А в Марьинке полностью взяли город под контроль и закрепились на новых позициях у самого Донецка. Заняли хозяйственные постройки на 2 км ближе к врагу.

В чем слабость врага?

Он на чужой территории, а мы на своей земле. У россиян нет ценностей, которые имеют украинцы - воля, вера, человечность.

Какова ситуация с украинскими СМИ на прифронтовых территориях?

Не всюду ловит украинское телевидение. Только местные сепаратистские и российские каналы, FM-радио. Та информация зомбирует. Делают это завуалированно. Например - через гороскопы. Или какие-то странные тесты, где есть скрытая антиукраинская пропаганда. Какой ни была бы правда, аргументы - зазомбированные люди ее не поймут. Ибо мозг работает в другом направлении.

Бывали моменты, когда опускались руки?

Бывало от усталости. И непонимания, что происходит. Невозможность открывать огонь на обстрелы и постоянное ожидание - истощают. Но что делать. Самовоспитание, борьба с самим собой на войне - самое важное.

Всего хватает сейчас военным?

Я попал в 4-ю волну мобилизации, которая получила канадскую форму и берцы. Она "жива" до сих пор. Удобная, прочная. А пиксельную форму ВСУ впервые получил в 2016-м. На складах ее хватает. Оружия и патронов тоже. Хватает и снаряжения - наколенников, тактических ремней, бронежилетов, шлемов, перчаток. Кто хочет лучшей защиты, может купить за деньги.

Как дела с питанием?

Армия перешла на новый каталог продуктов. У военных теперь меню на выбор. Дают мясо, овощи, фрукты. В этом году чанахи готовили, в позапрошлом году шашлык, лобио, плов. Мне зелени не хватает, но это такое.

На новые сухпайки также грех жаловаться. Говорю как ресторатор. А я их много перепробовал. Питательные, вкусные. Блюда приготовлены по традиционным рецептам украинской кухни: борщ, гуляш, рагу, пюре с мясом, овощи, сухофрукты, джемы, сладости, кофе.

В комплекте специальный химический элемент, которым можно разогреть пищу. Это хорошо, когда нельзя разжигать огонь.

Что заказываете у волонтеров?

Они много привозят. Приятно получать домашнюю консервацию, фрукты. Там всегда хочется вкусненького. Но я прошу что-то практичнее - маскировочные сетки, мешки, строительные материалы и инструменты. То, что необходимо для инженерных работ на передовой.

Как изменился уровень подготовки украинских солдат?

Большое количество профессионалов, которые были в 2014-2015 годах, ожидают активных боевых действий. Но благодаря курсу, который взяла украинская армия 5 лет назад, готовят хороших специалистов.

НАТО проводит обучение по своим стандартам. Имел возможность такие проходить. Американцы и канадцы упрощают многие вещи, учат переговорам между бойцами и вышестоящими инстанциями, ведению боя. Таких учений, к сожалению, не так много. Тяжелый военный маховик долго раскручивается.

Но реальный уровень мы сможем понять только в случае полноценных военных действий. Все планы на войну красивы до того момента, пока не начались бои.

Как относитесь к закону об изменении воинских званий по стандартам НАТО?

Это необходимо, чтобы отойти от советской ментальности. Но как ты ни называй чашечку кофе - филижанкой или еще как-то - фактическая ее ценность не изменится. Ну ладно, будут в армии капралы и мастер-сержанты.

Как адаптироваться к жизни вне фронта?

Если человек пришел с войны и уже не воспринимает ее, можно даже покутить. Кому-то это помогает. Но надо контролировать себя. Не можешь? Ищи помощника. Для этого есть психологи, друзья, побратимы. Возвращение в мирную жизнь - как процесс ассимиляции. Когда приезжаешь в другую страну, начинаешь жить по ее законам и разговаривать на тамошнем языке. Если ты договорился с собой, сможешь вернуться. Ведь на передовой все просто. Есть враг, есть ты. А в гражданской жизни начинается "радуга".

Война - это смерть, сломанная психика и души. С одной стороны, ни одного момента не хочется рассказывать из того, что творится там. Но как иначе убедить людей? Однако те, кто не верит, не интересуется, то и не будет. Кто интересуется, тот понимает и помогает.

Эдуард Крохмалюк в зоне ООС на Донбассе
Эдуард Крохмалюк с боевыми побратимами в зоне ООС на Донбассе
Эдуард Крохмалюк с боевыми побратимами в зоне ООС на Донбассе
Эдуард Крохмалюк в зоне ООС на Донбассе
Эдуард Крохмалюк с боевыми побратимами в зоне ООС на Донбассе
Европейский парламент предложит направить на оккупированный Донбасс миротворческую миссию под руководством Евросоюза. Об этом говорится в проекте отчета ЕП по сотрудничеству со странами Восточного партнерства.
В частности, там предлагают создать "расширенные международные миротворческие силы вдоль российско-украинской границы".
Автор: Анна-Лилия КОКОРА, Валерий ШМАКОВ,
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