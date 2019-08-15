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четверг, 15 августа 2019 21:10

Война вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран

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ОЛЕГ ФИДАНЯН УШЕЛ ИЗ АВИАЦИИ ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ В ПЕХОТЕ ВСУ

Автор: Анатолий Гаевский
  Фиданян Олег Маркосович, 55 лет, заместитель начальника службы войск в 169 учебном центре "Десна" Родился 26 сентября 1964 года в Чернигове. Отец Маркос, армянин. "Служил в Мордовии и имел там друга из Чернигова. Решил приехать в гости, а потерял адрес. Приехал и пошел в справочное бюро. Пока ждал, снял квартиру, а рядом снимала жилье моя мама. Она приехала в Чернигов после института, как молодой специалист. Так они и познакомились ", - рассказывает Родители работали на секретном заводе. Мать Анна участвовала в испытаниях беспилотной посадки "Бурана" (советский орбитальный корабль многоразового использования - Gazeta.ua). Была руководителем конструкторского бюро.
Фиданян Олег Маркосович, 55 лет, заместитель начальника службы войск в 169 учебном центре "Десна" Родился 26 сентября 1964 года в Чернигове. Отец Маркос, армянин. "Служил в Мордовии и имел там друга из Чернигова. Решил приехать в гости, а потерял адрес. Приехал и пошел в справочное бюро. Пока ждал, снял квартиру, а рядом снимала жилье моя мама. Она приехала в Чернигов после института, как молодой специалист. Так они и познакомились ", - рассказывает Родители работали на секретном заводе. Мать Анна участвовала в испытаниях беспилотной посадки "Бурана" (советский орбитальный корабль многоразового использования - Gazeta.ua). Была руководителем конструкторского бюро.

Любовь к Украине привил отец, хотя он армянин. В школе украинский язык можно было не изучать, достаточно было "освобождения" от родителей. Пришел говорю: "Папа, освободи меня от изучения украинского языка". Он попросил объяснить причину. Я тогда уже серьезно занимался спортом, тренировки утром и вечером. Говорю, так буду иметь больше свободного времени. Он посадил меня и говорит: "У тебя мать украинка? Ты родился в Украине? Как это, ты родился здесь, живешь здесь и не знаешь языка? Я тебя армянскому учу, а языка своей родины ты не будешь знать? Это не дело, ты обязан знать язык своей матери, прежде всего! Я же учу?". Уже на выпускном классный руководитель сказала: "Так, родители-украинцы, Фиданян армянский ребенок, выучил украинский язык, а вы, хохлы, своих детей освободили".

Фиданян армянский ребенок, выучил украинский язык, а вы, хохлы, своих детей освободили

Деды мои войну прошли. Один служил в пехоте. Говорил, что после Сталинградской битвы из подразделения их трое осталось. Только благодаря тому, что после Сталинграда служил на "Катюше" до Одера дошел. Участвовал в параде победы. Настоящем, а не том, что на видео снимали. И с парада эшелоном уехал в Манчжурию, на восточный фронт. Домой вернулся в 1946 году .

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Второй дед до войны был танкистом, окончил училище и младшим лейтенантом пошел в летчики. Окончил Чугуевскую летную школу. Уволился полковником, работал в министерстве сельского хозяйства.

Всегда знал, что я должен стать военным. Даже фамилия моя Фиданян переводится с армянского как "защитник отечества".

Ну бл_дь, нет уже вашего Советского Союза!

В советской армии прослужил 10 лет. Единственный давал присягу на украинском. Когда давали присягу на верность украинскому народу, кто не хотел - переводились в Россию. Меня упрекали, мол: "Присягу дают только раз". Я говорю: "Ну бл_дь, нет уже вашего Советского Союза! Что мне в эмиграцию ехать? "

После училища служил на аэродроме Городня. Взлет начинался на территории Украины, а взлетал самолет уже на территории Беларуси.

В 1994 году перевелся в полк транспортной авиации в Борисполе, позже из него сделали бригаду особого назначения. Дослужил до пенсии. На моих глазах уничтожалась авиация, стояло кладбище самолетов. Участвовал в разоружении "Блакитна стежа", когда совместно с США утилизировали стратегические бомбардировщики. После подписания "Будапештского меморандума" утилизировали ядерное оружие. Люди дослужувались до майора и боялись к самолету подойти, горючего не было. По полгода не платили зарплату.

Люди дослужувались до майора и боялись к самолету подойти

Летал в зарубежные командировки, то еще можно было жить. Когда украинцы приняли участие в миротворческой миссии в Югославии мы доставляли личный состав, технику.

В 2001-м решил что больше не могу и ушел из армии. Пошел на Антонов, руководителем полетов, стал руководителем службы управления воздушным движением и в конце концов дорос до заместителя директора по обслуживанию воздушного движения ГП "Антонов". Выпускал как руководитель полетов в первый полет Ан-148, Ан-158, Ан-70 Ан-178.

Для меня война началась с Майдана. Жена была там, а потом в Олександриевской больнице. Когда начали погибать люди, не знал куда девать злость, оказался беспомощным, видел как убивают людей и ничего не мог сделать. Решил идти на войну, потому что я за деревянным щитом прятаться не буду.

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Одногруппник мой Игорь Макушев заместитель начальника Генштаба ВС РФ, рассказывал по телевизору как украинцы самолет рейса MH-17 (17 июля 2014 в Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области был сбит самолет Boeing-777. Погибли 298 человек - Gazeta.ua). ) сбили. Звонил ему, говорил: "Игорь, как ты можешь такое говорить?", - молчал.

Младший брат принимал участие в боевых действиях, он меня на войну привел. Начались бои, я занимался волонтерством - привозил печки в девяносто вторую бригаду, когда они заходили в Счастье. Несколько раз съездил, познакомился с "Ветром" (Виктор Николюк в 2015-м командир 92-й отдельной мехбригады ВСУ- Gazeta.ua)

Автор: Анатолий Гаевский
  Одногруппник мой Игорь Макушев заместитель начальника Генштаба ВС РФ, рассказывал по телевизору как украинцы самолет рейса MH-17 сбили. Звонил ему, говорил: "Игорь, как ты можешь такое говорить?", - молчал
Одногруппник мой Игорь Макушев заместитель начальника Генштаба ВС РФ, рассказывал по телевизору как украинцы самолет рейса MH-17 сбили. Звонил ему, говорил: "Игорь, как ты можешь такое говорить?", - молчал

В армию не брали, военно-учетная специальность не позволяет в пехоте служить. Звонил даже Игорю Воронченко (Игорь Воронченко, адмирал, командующий ВМС Украины - Gazeta.ua), знаком с ним, говорю: "я курсы авианаводчиков заканчивал, может там мне место найдете?", - в конце концов стал специалистом по "морально-психологическому обеспечению" .

11 апреля 2016-го прибыл в Счастье, как военнослужащий. Служить мой долг, это моя родина и лучше меня ее никто не защитит.

В авиации мышление совсем не такое как у пехоты. По ночам сидел с оперативными дежурными, вникал в суть. В конце концов, был "старшим куда пошлют" - где пострелять, завезти-подвезти, решить какую-то проблему. Сопровождал журналистов, "делегации".

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В октябре 2016-го перед тем, как зайти в Марьинку отправили передовую группу, с связистами чтобы наладить связь. Я был в числе офицеров, которые первыми зашли туда. Ночью выводил один из батайонов на позиции. Горжусь тем, что командир доверил мне такую ​​ответственную работу.

Террористы нас ждали 16-го, а мы 13-го уже были на позициях. Сепаратисты в шоке были, стали вызывать личный состав из отпусков.

на заброшенных дачах бродили дети из неблагополучных семей

Затем учился на "СIMIC-а" (CIVIL-MILITARY CO-OPERATION - система сотрудничества военного и гражданского сектора в ходе локальных конфликтов, войн - Gazeta.ua) и работал там.

Когда работал в военно-гражданском сотрудничестве на заброшенных дачах бродили дети из неблагополучных семей. Находили их, прятали в Курахово в больнице и через полицию и суд пристраивали в детские дома. Трех таких нашел в развалинах.

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Должен отдать должное своему командиру "Ветру" за отношение к подчиненным. Возможно извне кажется, что он грубый, но он никогда не издевался и всегда ценил солдата. На "Фасаде" ( "нулевая" позиция ВСУ в районе н.п. Счастье - Gazeta.ua) прямо с передовой руководил боем.

Автор: Анатолий Гаевский
  Не верю что мы проиграем. Мы победили уже в том, что ощетинились. Не дали себя согнуть
Не верю что мы проиграем. Мы победили уже в том, что ощетинились. Не дали себя согнуть

В 2016-м, на вторую годовщину освобождения Счастья приехали 13 детей, волонтеры сделали концерт. Зашел в магазин - купил 13 одинаковых мороженых и раздаю детям. За несколько часов террористы фото выложили с подписями: "Киевская хунта сначала убивает, а потом мороженным кормит".

В "Десне" работаю в службе войск - занимаюсь организацией внутренней службы учебного центра: караульная служба, техника безопасности и т.д.

Война вещь коллективная, воевать должна вся страна.

Мы победили уже в том, что ощетинились. Не дали себя согнуть

Не верю что мы проиграем. Мы победили уже в том, что ощетинились. Не дали себя согнуть. Сколько нам говорили: "Смиритесь, отдайте, сдайте". Но нет, в этом мы победили.

Считаю себя счастливым человеком. Вижу изменения в лучшую сторону.

Дмитрий Рубашевский с позывным - Друг Ганс - доброволец из Беларуси. Защищает Украину с 2015-го

Автор: Анатолий Гаевский
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