Мать слышала, как прозвучало 4 выстрела. Связь прервалась" - последние минуты боя

18 декабря 2016-го в районе Светлодарской дуги Донецкой области состоялся бой между подразделениями 54 бригады Вооруженных сил Украины и московскими оккупантами. Терористы задействовали тяжелую артиллерию, огромное количество техники. Наши ребята мужественно боролись и отразили контратаку врага.

Боевики потеряли до 30 своих бойцов убитыми. Еще несколько десятков получили ранения. Украинские бойцы тоже понесли потери. 6 ребят погибли, еще 20 - ранены.

Костяк потерь в ВСУ составляли бывшие бойцы Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", которые за несколько месяцев до боя подписали контракт - Роман Радивилов с позывным "Гюрза", Андрей Широков с позывным "Семьянин", Дмитрий Клименко с позывным "Саныч" и Андрей Байбуз с позывным "Эфа".

Также погибли лейтенант Никита Яровой и солдат Сергей Степаненко.

Автор: ДУК ПС Погибшего Романа Радивилова накрыли красно-черным флагом. 18 декабря 2016 года

"Подготовка к бою была плохая. Нам никто не дал нормальных разведданных. Был какой-то листок бумаги и нарисованная на нем схема. Хотя, как потом стало известно, над лесом, который мы должны штурмовать, летали наши разведывательные аппараты. Какая на них была информация, неизвестно", - вспоминает бой бывший боец ​​54 бригады ВСУ с позывным "Змей". "В бой пошли 3 группы. Однако сразу все пошло что-то не так. 3 полк спецназа, который должен взять российскую позицию "Крест", попал в засаду. Там завязался бой, соответственно, наши ребята начали получать шара с фланга. Дальнейшие попытки исправить ситуацию были напрасными, - говорит "Змей". "Московские наемники подтягивали резервы живой силы, работала тяжелая артиллерия. Кругом нас все свистело, трещало, шумело. Продвижение вперед было невозможно. Я и еще 2 бойца, почти 800 метров ползли, подняться было невозможно. Нашли место, куда можно спрятаться, и свалились туда. В тот момент недалеко от нас разорвалось несколько мин 120 калибра. Они упали в том месте, где мы недавно ползли. Уже позже мы начали узнавать о потерях. "Шайтан" (командовал военной операцией младший лейтенант Никита Яровой - Gazeta.ua), "Эфа"... Информация была неточна. Все много говорили, противоречили друг другу. Были версии, что "Эфа" подорвал себя гранатой, как потом оказалось, он успел позвонить матери. Я не знаю, узнаем мы правду об этом бое когда? Но то, что в нем много темных пятен, это очевидно", - добавляет боец. "Например странно было, что огромная группа людей идет наступлением на лес и не имеет карты минных полей. Удивительно выглядело, что там вообще мин не было. А оккупанты далеко неглупые, чтобы просто так оставлять такие позиции открытыми".

Роман Радивилов

"17 декабря 2016-го он с ребятами приехал на позиции. Долгое время были на полигоне. Но вернулись, чтобы принять участие в запланированной военной операции. В этот день, мы разговаривали несколько раз. Около девяти вечера поговорили и он лег спать", - вспоминает Анна Костенко, жена Романа.

18 декабря, я поехала, чтобы купить ему вышиванку. Роман очень мечтал о рубашке с красно-черной вышивкой. Нашла, которую хотела и вернулась домой. Думала, что через неделю приеду к нему в Бахмут".

Автор: ДУК ПС Роман "Гюрза" Радивилов родился в райцентре Дергачи Харьковской области. На войне с 2014 года, как доброволец ДУК ПС. Осенью 2016-го заключил контракт с ВСУ, вошел в состав первой штурмовой роты "Волков Подолянина" 54-й ОМБр. Служил гранатометчиками. Посмертно награжден орденом "За мужество" III степени, орденом "Народный Герой Украины" и знаком "За оборону родного государства"

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"В 16:00 сбросила запрос, чтобы он перезвонил - телефон молчал, через несколько часов снова бросила запрос - молчание. Поздно вечером услышала о тяжелых боях на Светлодарской дуге. Не могла уснуть, волновалась. Утром 19 декабря прочитала, что Рома погиб.

Снайпер попал ему сначала в руку, а вторая пуля попала сбоку, там, где не было брони. С тех пор время для меня остановилось. Хожу к нему на могилу и не могу поверить, что такое произошло".

Андрей Широков

Жена "Семьянина" Гана Счасна тоже не верит в гибель любимого. Она живет воспоминаниями о муже, которые ее согревают и убивают одновременно.

"Все было, как обычно. Разговаривала с ним 17 декабря в канун боя. Наши разговоры длились по 2 три минуты. Андрей не рассказывал, что они собираются в бой. Обсуждали бытовые мелочи. Я ничего не чувствовала. В пять вечера он отключил телефон и больше я его не слышала. я еще ему раз позвонила, но телефон был вне зоны", - говорит Счасна.

18 декабря начала убирать елку с детьми, чтобы праздновать День святого Николая. Высылала ему фото в Viber, чтобы он видел. Но никто не отвечал. Я позвонила жене "Подолянина" Татьяне Чудинець. И она начала рассказывать, что мой Андрей, наверное, попал в плен".

Автор: ДУК ПС Андрей "Семянин" Широков уроженец Донбасса. Служил сначала в ДУК ПС, в 2016-м подписал контракт с 54 ОМБр. Награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно)

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"Весть от Татьяны восприняла неоднозначно. Была вера в то, что все обойдется и он действительно в плену. Я даже пошла в садик к сыну Илье, там русскоязычный Дед Мороз пытался веселить детей. Не понимала, что происходит. Тело было в саду, а мысли у Андрея", - говорит жена "Семьянина".

Ночью приснился сон, в котором был мой Андрей. Поняла, что он погиб. Я иду зеленым полем, вокруг лес, все цветет. Вижу Андрея на красной машине. Подхожу к нему и говорю: "Где ты был, тебя все ищут"? Он ответил, что меня не надо искать, меня там не было. Мне дали задание и отправили на машине выполнять его. Я даже во сне понимала, что мы говорим о бое".

"По полю текла река, очень бурная. Там люди сидели, москальски песни пели. Я говорю Андрея: "Смотри на них - это ужас". А он говорит, чтобы я "забила" на них. Мы сели на берегу реки и разговаривали на разные бытовые темы. А потом он сказал: "Ты же понимаешь, что мне надо возвращаться к своим ребятам. Они там ждут меня". Я проснулась и подумала, что он погиб. Иначе бы не говорил такие слова.

Дмитрий Клименко

Мать убитого воина, Нина - не очень помнит эти дни, однако вспоминает последний разговор с сыном.

Автор: ДУК ПС Дмитрий "Саныч" Клименко родом из села Каменка, Каховского района Херсонской области. Командир боевой машины - командир отделения в 54-ОМБр. Награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно)

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"Я видела его за 3 недели до смерти. Старался часто приезжать домой. Ничто тогда не предвещало беды. За неделю до боя разговаривала с ним по телефону. Дима говорил, что лежит в госпитале - лечит желудок. А потом мне сообщили, что его нет в живых", - говорит Нина.

Андрей Байбуз

"В последний раз видела Андрея в далеком 2004 году. Поскольку проживаю за границей, поэтому не могла приезжать часто", - рассказывает его сестра Амина.

18 декабря 2016-го мне позвонила сестра из Украины и сказала, что у нас нет больше брата. Я сначала не поняла смысла ее слов. Ведь даже не знала, что он воюет. Но позже мне открыли всю правду. Срочно прилетела в Украину, чтобы проститься".

Автор: ДУК ПС Андрей "Эфа" Байбуз родился в Херсоне. Служил сначала в ДУК ПС, в 2016-м подписал контракт с 54 ОМБр. Помощник гранатометчика. Награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно)

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"Оказалось, что тело брата находится в так называемой второй стороне. Неделя пытались договориться на обмен", - говорит сестра.

"Больно об этом вспоминать. Я только хочу, чтобы помнили о нем. Ведь он отказался от эвакуации ради молодого парня! Чтобы тот жил.

Он не бежал, даже не оставил своего уже мертвого того времени командира. Мужественно, до последнего патрона прикрывал отход своих раненых собратьев. Потому что ему сказали, что за ним вернутся!!! Он ждал. Даже успел позвонить маме".

"Андрей пришел в ноябре 2015-го. Мы стояли на блокаде Крыма. После окончания блокады Андрей остался у нас инструктором. Был профессиональным разведчиком, поэтому думал, что показать и расказат", - говорит друг "Эфы" Сергей "Пулемет".

"Последний раз его видел в десятых числах декабря. Он приезжал ко мне в Новую Каховку и мы посещали могилу нашего общего друга Валерия Вахненко. Андрей имел кожаный браслет, который потом подарил мне, и флаг 79 бригады ВСУ, который Андрею подарили волонтеры. На этом флаге расписались некоторые бойцы 1 ОШР ДУК ПС, которые позже перешли в 54 бригаду ВСУ".

Автор: facebook.com/notes/повернись-живим Бои на Светлодарской дуге в середине декабря 2016 года

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"Я потом Андрея с женой провожал в Херсон. Уже прощаясь, он обнял меня и спросил, возьму ли я к себе в батальон его, когда он вернется с ВСУ. Я тоже обнял и пообещал, что возьму, не забуду его", - рассказывает Сергей "Пулемет".

16 декабря мы с ним очень долго общались по телефону. А 18 декабря, в четыре утра. позвонила жена "Эфы" и сказала, что он в плену. Я в тот день приехал в Киев и попытался набирать его номер телефона. Кто-то поднял. Я поздоровался, мне ответили. Сказал, чтобы позвали Андрюху. Трубку положили. Уже позже, когда узнал, что мой побратим убит, понял, что это были россияне".

"В последние минуты боя, когда он лежал раненый в обе ноги, Андрей позвонил маме. Он прощался, рассказывал, что очень холодно, нечем перевязать раны, поскольку отдал свои жгуты "Шайтану", который был ранен в первые часы боя. И у него осталось только 4 патрона. Мать слышала, как прозвучало 4 выстрела, а затем прервалась связь. Не дай Бог хоть одной матери в Украине нечто подобное пережить".

Еще две потери

Командир операцией младший лейтенант Никита Яровой с позывным "Шайтан" первым погиб в бою. Его тело с телом "Эфы", позже долгое время находилось в московских оккупантов.

6-м бойцом, который отдал свою жизнь за Украину 18 декабря, был Сергей Степаненко с позывным "Паштет". Гранатометчик 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Также на других позициях в этом бою погибли - Василий Панасенко, Сергей Степаненко, младший сержант Владимир Андрешкив.