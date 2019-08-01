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четверг, 01 августа 2019 11:52

Возобновили пропуск граждан через КПВВ "Гнутово"

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Возобновили пропуск граждан через КПВВ &quot;Гнутово&quot;
Пропуск граждан приостановили из-за детонации снарядов. Фото: UA Донбасс

КПВВ "Гнутово" возобновило свою работу.

Пропуск граждан осуществляют в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Вчера в связи с взрывоопасной ситуацией прекращалось движение через линию разграничения в КПВВ" Гнутово ". Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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Вблизи КПВВ "Гнутово" загорелась трава и детонировали неразорвавшиеся боеприпасы.

Это стало причиной временной приостановки контрольно-пропускных операций, сообщили в штабе ООС.

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