Возле "Гнутово" детонируют боеприпасы - пункт пропуска приостановил работу

КПВВ "Гнутово" закрыли из-за возгорания травы. Фото: static.ukrinform.com

Вблизи КПВВ "Гнутово" загорелась трава и детонировали неразорвавшиеся боеприпасы.

Это стало причиной временной приостановки контрольно-пропускных операций, сообщили в штабе ООС.

"Решением командующего Объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда" Гнутово "с 14:00 введен режим "красный". Контрольно-пропускные операции временно приостановлены", - сообщили в штабе.

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Сейчас у пункта пропуска горит сухая трава, от огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. Это создает угрозу жизни и здоровью граждан.

В штабе заверили, что будут пропускать людей и транспорт через КПВВ "Гнутово" после того, как ситуация стабилизируется.

Боевики продолжают игнорировать и грубо нарушать линии отвода тяжелого вооружения. На оккупированном Донбассе наблюдатели зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".