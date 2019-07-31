Возле "Гнутово" детонируют боеприпасы - пункт пропуска приостановил работу

Вблизи КПВВ "Гнутово" загорелась трава и детонировали неразорвавшиеся боеприпасы.
Это стало причиной временной приостановки контрольно-пропускных операций, сообщили в штабе ООС.
"Решением командующего Объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда" Гнутово "с 14:00 введен режим "красный". Контрольно-пропускные операции временно приостановлены", - сообщили в штабе.
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Сейчас у пункта пропуска горит сухая трава, от огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. Это создает угрозу жизни и здоровью граждан.
В штабе заверили, что будут пропускать людей и транспорт через КПВВ "Гнутово" после того, как ситуация стабилизируется.
Боевики продолжают игнорировать и грубо нарушать линии отвода тяжелого вооружения. На оккупированном Донбассе наблюдатели зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".
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