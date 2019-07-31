Боевики "засветили" на Донбассе запрещенную технику

Боевики приблизилось военную технику к линии разграничения / фото: bigmir) net

Боевики продолжают игнорировать и грубо нарушать линии отвода тяжелого вооружения.

На оккупированном Донбассе наблюдатели зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Грады" наблюдатели зафиксировали 29 июля вблизи города Хрустальный Луганской области. Кроме того, наблюдатели среди прочего вооружения обнаружили еще танки и буксируемые гаубицы.

"26 июля недалеко от населенного пункта Мирное БПЛА СММ зафиксировал 20 танков T-72 и Т-64, 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 6 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 3 минометы 2Б11 "Сани", - пишут военные.

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30 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Украинская сторона придерживалась режима прекращения огня.