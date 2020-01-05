В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья

Эскадрилья повысит мобильность подразделения и скрытность управления

В Винницкой области создали 35-ю смешанную авиационную эскадрилью, которая предназначена для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и командованию ССО, сообщает пресс служба Минобороны.

Так, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, который комплектуется из других частей.

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8-9 января эскадрилья будет участвовать в первых в этом году полетах 456-й бригады. Это будут тренировочные полеты для поддержания навыков.

До конца 2020 года на вооружение эскадрильи юудут находиться три типа авиационной техники - вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 20-го года в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24.

Украинские военные провели в Карпатах испытания самолета Ил-76МД. Специалисты тестировали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью, испытания проходили в районе Говерлы.