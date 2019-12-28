Украинская морская охрана получила новые катера

Фото: mvs.gov.ua

Одесский и Мариупольский отряды морской охраны Государственной пограничной службы получили новые малые катера отечественного производства.

Они оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас горючего более 300 л, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в общем 1500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и вооружением. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

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Уже с начала нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будут выходить на службу на новых катерах.

В Одессу прибыли новые патрульные катера ВМС Украины типа Island, которые США передали в рамках военной помощи.