Украинским пограничникам передали зарубежные вертолеты

Французы передали вертолеты H-125. Фото: day.kyiv.ua

Из Франции прибыли два вертолета H-125 для Государственной пограничной службы Украины.

Прямую трансляция передачи авиамашин аэропорта в Жулянах показывали на странице ГНСУ в Facebook.

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Согласно договоренностям между МВД и Airbus Helicopters единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами. Из них Госпогранслужба получит 24 вертолета.

Перед этим в город Мариньян отправились на обучение специалисты, которые будут обслуживать авиационное и радиоэлектронное оборудование, и пилоты. В Центре подготовки Airbus во Франции прошли обучение первые механики авиации, которые в дальнейшем будут обслуживать вертолеты.

Вооруженные силы закупили большое количество станций радиоэлектронной борьбы. Комплексы противодействия техническим средствам разведки "Нота" и "Буковель-АД", которые хорошо зарекомендовали себя как во время боевых действий на Донбассе.