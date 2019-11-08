Войска получили большое количество техники РЭБ

Комплекс РЭБ "Буковель-АД" успел повоевать на Донбассе / фото: АрмияИнформ

Вооруженные силы закупили большое количество станций радиоэлектронной борьбы.

Комплексы противодействия техническим средствам разведки "Нота" и "Буковель-АД", которые хорошо зарекомендовали себя как во время боевых действий на Донбассе, пишет Аrmyinform.

"В войска также поступают изделия из комплекса препятствий Р-330УМ "Мандат-Б1Э". Происходят и поставки комплексов радио, радиотехнической разведки, которые применяют совместно с комплексами РЭБ", - говорит представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобили "КрАЗ" - основа формирования сильной и независимой армии

Президент Бразилии подтвердил, что Украина заинтересовалась бразильскими военными самолетами EMB-314 Super Tucano.