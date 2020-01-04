Морская охрана получила отремонтированные корабли

Корабли вернулись на службу после ремонта. Фото: Facebook

Флагман морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля после ремонта вернулись на службу в море.

В предпраздничные и праздничные дни были проведены учебные стрельбы, проверено исправность и готовность корабельного оружия. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Наряду с другими кораблями и катерами морской охраны "обновились" и бывшие два нарушители пограничного законодательства - рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

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В общем плановые ремонты прошли 9 кораблей и 7 катеров.

"В рамках развития Морской охраны для поддержания боеготовности корабельно-катерного состава Госпогранслужба в 2019 году выделила около 60 млн грн, что почти в 10 раз больше чем в предыдущем году", - добавили в ведомстве.

Из Франции прибыли два вертолета H-125 для Государственной пограничной службы Украины.