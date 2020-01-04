Военные испытали в Карпатах самолет Ил-76МД

В Карпатах прошло испытания самолета Ил-76МД. Фото: АрмияINFORM

Украинские военные провели в Карпатах испытания самолета Ил-76МД.

Специалисты тестировали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью, испытания проходили в районе Говерлы, сообщает АрмияINFORM.

"Расстояние между горой и самолетом - критически малое. Маневр нужно совершить за считанные секунды. Поэтому, кроме электроники, большую роль во время таких полетов играет и профессионализм экипажа. По результатам проверки, все системы самолета работали штатно без замечаний", - цитирует издание начальника управления главного инженера авиации Командования Воздушных Сил ВСУ генерал-майора Петра Скоронького.

Военные впервые испытывали самолет в районе Говерлы. До 2014-го эти полеты происходили в Крыму в еще более сложных условиях - резкий переход от уровня моря до горной местности. Но в Карпатах метеоусловия более изменчивы и нестабильны.

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"Дооборудование самолета новейшими системами занимался Николаевский авиаремонтный завод. После успешно проведенных испытаний самолет получил все необходимые документы, которые позволяют выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО. Учитывая потребности в самолетах Ил-76МД, которые выполняют задачи в интересах государства, Командование Воздушных Сил и в дальнейшем планирует их совершенствовать новейшими системами ", - говорится в сообщении.

В 2020 ВСУ примут участие в ряде международных военных учений, среди которых шесть пройдут на территории Украины.