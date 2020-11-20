В Днепр доставили тяжело раненного бойца

Справа - Сергей Рыженко, главный врач ОКБ им. Мечникова. Фото: АрмияInform.

21-летнего бойца, которого россияне ранили под Авдеевкой, привезли в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Ильи Мечникова эвакуационным транспортом.

Ему оказали медицинскую помощь в 66-м военном мобильном госпитале в Покровске, сообщил главный врач ОКБ имени Ильи Мечникова Сергей Рыженко АрмияInform.

"21-летний воин получил тяжелую черепно-мозговую травму, имеет акубаротравму и ранения глаза. По прибытии в больницу Мечникова его осмотрели все специалисты и обработали раны. Пациент лечится в отделении политравмы. Он в состоянии средней тяжести, понемногу идет на поправку. Угрозы жизни военного нет ", - говорит Рыженко.

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Бойца лечат и сегодня вечером планируют перевести в нейрохирургическое отделение.

На Донбассе в течение прошлых суток, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Во время обстрела ранения получил наш воин.