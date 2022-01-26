В четырех регионах стартуют учения по теробороне - Резников

 
Ексклюзивы
1/5
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Просмотров: 1458
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 783
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 288
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
1 Просмотров: 657
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Просмотров: 3933
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Просмотров: 4374
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Просмотров: 846
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
1 Просмотров: 1161
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Просмотров: 765
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 630
Фото
Все фото
3
8
6
4
15
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
СБУ разоблачила &quot;казаков&quot;, воевавших под Луганском и Дебальцево
СБУ разоблачила "казаков", воевавших под Луганском и Дебальцево
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Колокольный звон и выстрелы: президент с семьями почтил погибших героев
Видео
Все видео
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Интервью
1/5
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1071
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1494
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 783
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6345
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2232
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 900
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
среда, 26 января 2022 16:22

В четырех регионах стартуют учения по теробороне - Резников

  Комментировать
В четырех регионах стартуют учения по теробороне - Резников
Учения Сил терробороны состоятся в феврале – Резников. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В феврале руководителей областных, районных госадминистраций и мэров городов в четырех регионах привлекут к учениям Сил территориальной обороны (ТРО), чтобы отработать взаимодействие местных властей с Вооруженными силами Украины.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на заседании правительства 26 января, передает "Укринформ".

"В феврале запланированы учения по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие. То есть мы соберем четыре региона поочередно – север, восток, юг и запад, – где будем учить глав администраций областных, районных, а также городских голов, где будут разворачиваться батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с ВСУ", - сказал Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев спросили, готовы ли они вступить в терроборону в случае нападения РФ

1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан.

В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.

Президент Владимир Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.

Силы ТрО – это отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность ТрО в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТрО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Противодействие угрозе: во Львове обучали стрельбе работников стратегических предприятий
Противодействие угрозе: во Львове обучали стрельбе работников стратегических предприятий Просмотров: 189
"Точно будут какие-то сложности" - Резников о развертывании терробороны
"Точно будут какие-то сложности" - Резников о развертывании терробороны Просмотров: 1269
Развертывание сил территориальной обороны будет происходить в три этапа: подробности
Развертывание сил территориальной обороны будет происходить в три этапа: подробности Просмотров: 1800
В Харьковской области прошли учения теробороны. Видео
В Харьковской области прошли учения теробороны. Видео Просмотров: 306
Сейчас вы читаете новость «В четырех регионах стартуют учения по теробороне - Резников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Осудили аннексию Крыма и пообещали ответить России – Украина и Япония установили дипломатические отношения

Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
11
 Просмотров: 11475
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса Просмотров: 6777
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 6336
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 6309
После первых больших потерь Путин дальше не пойдет – командующий ООС
После первых больших потерь Путин дальше не пойдет – командующий ООС Просмотров: 4878
Донбасс
В России хотят поставлять оружие боевикам ЛДНР
В России хотят поставлять оружие боевикам ЛДНР Просмотров: 459
Журналист раскрыл масштабы вооруженной помощи Украине от США и Британии
Журналист раскрыл масштабы вооруженной помощи Украине от США и Британии Просмотров: 1107
Украинцев спросили, готовы ли они вступить в тероборону в случае нападения РФ
Украинцев спросили, готовы ли они вступить в тероборону в случае нападения РФ Просмотров: 1791
Ломали плоскогубцами зубы и жгли током: украинец умирает в тюрьме оккупантов
Ломали плоскогубцами зубы и жгли током: украинец умирает в тюрьме оккупантов Просмотров: 1440
Украину хотят заставить договариваться с террористами Л/ДНР - СМИ
Украину хотят заставить договариваться с террористами Л/ДНР - СМИ Просмотров: 693
Больше всего комментируют
10
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
5
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
3
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
Голосов: 12332
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть