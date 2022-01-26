В четырех регионах стартуют учения по теробороне - Резников

Учения Сил терробороны состоятся в феврале – Резников. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В феврале руководителей областных, районных госадминистраций и мэров городов в четырех регионах привлекут к учениям Сил территориальной обороны (ТРО), чтобы отработать взаимодействие местных властей с Вооруженными силами Украины.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на заседании правительства 26 января, передает "Укринформ".

"В феврале запланированы учения по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие. То есть мы соберем четыре региона поочередно – север, восток, юг и запад, – где будем учить глав администраций областных, районных, а также городских голов, где будут разворачиваться батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с ВСУ", - сказал Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев спросили, готовы ли они вступить в терроборону в случае нападения РФ

1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы. Президент Владимир Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин. Силы ТрО – это отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность ТрО в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТрО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв.