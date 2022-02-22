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вторник, 22 февраля 2022 12:16

Террористы взялись пугать Украину нападением

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Террористы взялись пугать Украину нападением
Хорошилов говорит, что так называемая ЛНР хочет себе всю область. Фото: "Миротворец"

Террористы так называемой ЛНР хотят провозгласить своей территорией всю Луганскую область.

Об этом сказал "вице-спикер парламента ЛНР" Дмитрий Хорошилов.

Он призвал Украину увести войска из области.

"В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики – это территория бывшей Луганской области. Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно", – сказал Хорошилов.

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Он пригрозил, что террористы могут "принять решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность по всей территории Луганской народной республики".

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова террористов.

"А кто это? Мы с ними не общаемся", – сказал он.

21 февраля Владимир Путин признал так называемые ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".

После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет якобы о "миротворцах".

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