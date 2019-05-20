Среди боевиков ОРДЛО участились "самоволки" и дезертирство

Денежное обеспечение сержантскому и рядовому составу постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме

Командование российских оккупационных войск принимает меры для предотвращения снижения уровня морально-психологического состояния личного состава передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

"В частности, российскими офицерами распространяется информация о возможности повышения денежного довольствия военнослужащим, призванным из числа местного населения, которые оформят российское гражданство", - говорится в сообщении.

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В то же время денежное обеспечение сержантскому и рядовому составу постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме.

"Указанное приводят к росту протестных настроений среди личного состава. Так, в отдельных передовых подразделениях противника более трети личного состава изъявили желание досрочно уволиться с военной службы, возросло количество случаев самовольного оставления места службы и дезертирства", - добавили в ведомстве.

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