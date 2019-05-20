Пенсий и работы не будет: объяснили, какую ловушку имеют паспорта РФ

Жителей оккупированного Донбасса будут штрафовать за российские паспорта без прописки. Фото: Радио.Свобода

Жителей оккупированного Донбасса, получившие российские паспорта без регистрации места жительства (прописки. - Gazeta.ua) в РФ будут штрафовать.

Кроме этого, они не смогут устроиться на работу в России, рассказал юрист адвокатской палаты из Москвы Максим Шепелев на одном из сепаратистских каналов.

Один из пользователей поинтересовался у Шепелева, будет ли российский паспорт, полученный на оккупированных землях, иметь юридическую силу.

"Сам паспорт без прописки будет иметь ту же силу, что и с пропиской, это означает, что из страны вас не прогонят, но в Российской Федерации регистрация по месту жительства на территории России имеет большое значение", - предупредил адвокат.

Он также сказал, что отсутствие прописки в РФ является правонарушением для всех граждан РФ. Шепелев добавил, что жители Донбасса без прописки в России не имеют права на равноценные государственные услуги и льготы.

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"Для гражданина прописка - это способ приобрести равноценные с другими гражданами права. Без нее элементарно не получить социальные льготы, пенсии, медицинское обслуживание, в том числе не устроиться на работу", - развеял адвокат мечты и надежды жителей оккупированного Донбасса.

Европейский Союз хочет запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре. "Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами".