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пятница, 17 мая 2019 12:41

ЕС рассматривает возможность запрета въезда украинцам с российскими паспортами

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  Послы ЕС обсудили вопрос выдачи российских паспортов для граждан на Востоке Украины. Фото: unian.ua
Послы ЕС обсудили вопрос выдачи российских паспортов для граждан на Востоке Украины. Фото: unian.ua

Европейский Союз хочет запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

"Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", - сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Послы обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с российской паспортизацией.

По информации журналиста, только 7 стран ЕС поддерживают такие санкции.

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Оккупационные власти на Донбассе начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Процессу активно способствует российская пропаганда. Факт сбора заявок зафиксировали наблюдатели ОБСЕ.

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