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По мнению министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, российское гражданство жителей ОРДЛО поможет решить демографическую проблему в РФ.

Через упрощение выдачи паспорте РФ рассчитывает получить рабочую. Об этом он написал в Twitter.

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По мнению министра, в РФ существует демографическая проблема, а шаг по упрощению выдачи паспортов является частью национальной безопасности.

"Провал по определенным демографическим показателям требует квалификационной рабочей силы. РФ не рассчитывает на пенсионеров, которые не будут там новую жизнь. И даже к агрессии РФ 75-80% населения Донбасса не покидало его границ. Расчет России на людей, которые хотят найти работу, - думают это поможет в демографической проблеме", - написал Черныш.

По словам министра, людей с привычной среды отбирают и "промывают" им мозги "русским миром".

"Они активны, чем местные, если с ними" правильно "работают, стимулируют. Для России это ресурс выполнять"черную работу", - добавил Черныш.

Оккупационные власти Донецкой области начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Процесса активно способствует российская пропаганда. Факт сбора заявок зафиксировали наблюдатели ОБСЕ.