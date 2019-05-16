Показали, во что превратили автовокзал в Донецке

В сети показали руины автовокзала "Западный", из которого до российского вторжения люди ездили в Донецкий аэропорт.

Его построили 2011-го перед проведением в Донецке Евро-2012 и из-за расширения аэропорта, пишут Донецкие Новости.

С "Западного" автобусы отправлялись в сторону Константиновки, Краматорска, Славянска и в крупные города Украины.,

Автор: Донецкие новости До войны люди ездили с вокзала в Киев, Харьков и по области

Вследствие российского вторжения в город летом 2014-го вокзал закрыли. Затем его захватили российские боевики и превратили в позицию для артобстрела ДАП, до которого на машине 20 мин. езды. Поэтому вокзал стал местом боевых действий.

Фото: Донецкие новости

"Вот как выглядит автовокзал сейчас. Все осыпались, вся обшивка. Ничего здесь больше нет. Каркас один", - описывает Игорь Полтавец нынешнее состояние территории, добавляя, что проезд к вокзалу преграждают бетонные блоки.

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В зоопарке оккупированного Луганская страдают животные. Клетки, в которых их содержат тесные и грязные. Об этом рассказал житель оккупированного города, который посетил его.