Показали, во что превратили автовокзал в Донецке

В сети показали руины автовокзала "Западный", из которого до российского вторжения люди ездили в Донецкий аэропорт.
Его построили 2011-го перед проведением в Донецке Евро-2012 и из-за расширения аэропорта, пишут Донецкие Новости.
С "Западного" автобусы отправлялись в сторону Константиновки, Краматорска, Славянска и в крупные города Украины.,
Вследствие российского вторжения в город летом 2014-го вокзал закрыли. Затем его захватили российские боевики и превратили в позицию для артобстрела ДАП, до которого на машине 20 мин. езды. Поэтому вокзал стал местом боевых действий.
"Вот как выглядит автовокзал сейчас. Все осыпались, вся обшивка. Ничего здесь больше нет. Каркас один", - описывает Игорь Полтавец нынешнее состояние территории, добавляя, что проезд к вокзалу преграждают бетонные блоки.
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В зоопарке оккупированного Луганская страдают животные.
Клетки, в которых их содержат тесные и грязные.
Об этом рассказал житель оккупированного города, который посетил его.
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