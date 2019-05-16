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четверг, 16 мая 2019 12:25

Показали, во что превратили автовокзал в Донецке
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В сети показали руины автовокзала "Западный", из которого до российского вторжения люди ездили в Донецкий аэропорт.

Его построили 2011-го перед проведением в Донецке Евро-2012 и из-за расширения аэропорта, пишут Донецкие Новости.

С "Западного" автобусы отправлялись в сторону Константиновки, Краматорска, Славянска и в крупные города Украины.,

Автор: Донецкие новости
  До войны люди ездили с вокзала в Киев, Харьков и по области
До войны люди ездили с вокзала в Киев, Харьков и по области

Вследствие российского вторжения в город летом 2014-го вокзал закрыли. Затем его захватили российские боевики и превратили в позицию для артобстрела ДАП, до которого на машине 20 мин. езды. Поэтому вокзал стал местом боевых действий.

От донецкого аэропорта до вокзала 30 мин езды на автомобиле
Фото: Донецкие новости
Во время боев за ДАП это место боевики использовали как позицию для артобстрела украинцев и получали ответный огонь. На асфальте до сих пор лежат неразорвавшиеся снаряды от "Градов"
Через бесперебойного бои здание вокзала превратилась в руины
До войны люди ездили с вокзала в Киев, Харьков и по области
Вокзал открыли в 2011 году из-за расширения аэропорта и проведения Евро-2012

"Вот как выглядит автовокзал сейчас. Все осыпались, вся обшивка. Ничего здесь больше нет. Каркас один", - описывает Игорь Полтавец нынешнее состояние территории, добавляя, что проезд к вокзалу преграждают бетонные блоки.

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В зоопарке оккупированного Луганская страдают животные.

Клетки, в которых их содержат тесные и грязные.

Об этом рассказал житель оккупированного города, который посетил его.

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Дата
16
мая

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