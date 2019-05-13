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понедельник, 13 мая 2019 18:30

Животные выглядят ужасно - живодерство в зоопарке ЛНР
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В зоопарке оккупированного Луганская страдают животные.

Клетки, в которых их содержат тесные и грязные, пишут Донецкие Новости.

Об этом рассказал житель оккупированного города, который посетил его.

"В парке очень красиво. Обновили дорожное покрытие. Добавили лавочки. В зоопарке в общем животные выглядят удовлетворительно. Но присутствует сильный и едкий неприятный запах, возможно, вольеры нужно чистить чаще. Также хороший лев Симба, наверное, очень нуждается в увеличении территории, так как вольер примерно 3 на 3 метра - это очень мало места для царя зверей", - пишет автор поста.

В зоопарке на оккупированной Луганщине от плохих условий содержания страдают звери
Фото: Донецкие новости
В зоопарке на оккупированной Луганщине от плохих условий содержания страдают звери
В зоопарке на оккупированной Луганщине от плохих условий содержания страдают звери
В зоопарке на оккупированной Луганщине от плохих условий содержания страдают звери
В зоопарке на оккупированной Луганщине от плохих условий содержания страдают звери

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"Животные все измученные", - пишет Валентина.

"Не могу ходить в наш зоопарк. Сердце болит за зверушек", - пишет Валерия.

"Территорию зоопарка нужно увеличить. И вольеры будут больше, и такого запаха не будет, и животным места больше будет", - комментирует София.

Российские паспорта, которые выдают жителям Донбасса, недействительны на всей территории России.

Документы имеют пометку "ограниченные возможности" и действительны только в пределах Ростовской области, сообщает пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

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