Жители Донбасса получили очередную пощечину от россиян

Паспорта, которые выдают жителям оккупированных территорий не действительны на территории РФ. Фото: Народная правда

Российские паспорта, которые выдают жителям Донбасса, недействительны на всей территории России.

Документы с пометкой "ограниченные возможности" и действительны только в пределах Ростовской области, сообщает пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Отметка вызывает возмущение у местных жителей, которые оформили "аусвайсы".

"Руководство так называемых республиканских силовых структур начало проведения мероприятий по выявлению лиц, выражают недовольство особенностями получения паспортов РФ для проведения с ними соответствующей профилактической работы", - говорит он.

Вместе с этим враг ведет активную пропагандистскую работу по убеждению людей в необходимости получения российского паспорта.

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"Оккупанты упрощают процедуры их оформления путем уменьшения количества справок необходимых для регистрации, в том числе отменено обязательное нотариальное заверение перевода украинских документов", - добавляет пресс-секретарь.

Евросоюз не будет вводить новые санкции против РФ за решения выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом стало известно в Брюсселе. Там министры иностранных дел государств-членов ЕС собрались для празднования 10-й годовщины Восточного партнерства.