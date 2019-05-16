"Карманные снайперы": в ВСУ вводят новую специальность

В ВСУ вводят курс марксменов - пехотных снайперов / скрин

В учебном центре в "Десне" украинские армейцы осваивают новую специальность - курс подготовки марксменов.

В подразделениях они выполнять функции снайперов на близких дистанциях, говорится в сюжете UA:TV.

"Марксмен должно быть всегда рядом. Если, скажем, снайперы могут работать отдельно от взвода, то марксмен, это, грубо говоря, снайпер, который всегда с тобой", - говорит военнослужащий Владимир.

Марксмен - это пехотный снайпер, вооруженный специальной винтовкой для поддержки отделения в ближнем бою.

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Главная задача марксмена на поле боя - обезвреживать вражеские цели, которые представляют наибольшую угрозу подразделения на расстояниях, недоступных обычной пехоты.

"Если пехотинец стреляет на расстоянии до 300 метров, а марксмен, имея улучшенное вооружение, может работать на дистанции от 300 до 800 м. То есть, вот эта условная расстояние между снайпером и пехотинцем - это зона ответственности именно марксмена", - говорит Вадим Авраменко инструктор по подготовке марксменов.

На Донбассе Украинские военные ликвидировали снайпера боевиков, и ранили еще одного.