Собирали данные об армии: СБУ задержала двух женщин-шпионок

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность информаторской сети незаконных вооруженных формирований ДНР, действовавшей в Лиманском районе Донецкой области.

Оперативники установили личности двух информаторов террористов - жительниц Лимана, сотрудничавших с боевиками, сообщает пресс-служба СБУ.

Обе женщины прошли подробный инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам. Кураторы отработали им задачи, каналы связи, согласовали условный "сленг" для передачи нужных террористам данных.

"По заданиям кураторов сообщницы собирали и средствами электронной связи передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численности, вооружении, местах дислокации и направлениях перемещения в районе проведения ООС, прежде всего железнодорожным сообщением, - говорится в сообщении.

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Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий.

Одну из информаторов боевиков контрразведчики СБУ задержали в Лимане в конце прошлого года. Сейчас к ней "присоединилась" ее сообщница. Во время обысков изъяли доказательные материалы, подтверждающие агентурную деятельность задержанных.

Обеим фигуранткам уголовного производства сообщено о подозрении в участии в террористической организации и содействии ее деятельности.

"Контрразведчики СБУ установили также лица "кураторов", с которыми сотрудничали задержанные. Им также сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых им преступлений", - заявили в СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила шпиона, действовавшего в интересах России. Им оказался житель Святогорска, контрактник ВСУ.