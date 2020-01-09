СБУ помешала российскому киллеру убить боевого командира

Служба безопасности Украины предупредила убийство бывшего боевого командира ВСУ.
Преступление планировали в Харькове, убийцу завербовали российские спецслужбы, пишет прес-служба СБУ.
Злоумышленник служил в Национальной гвардии, его уволили из-за "компрометирующих обстоятельств".
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Мужчина должен был заложить тротиловую взрывчатку в многоквартирном доме, где жил военный.
В 93-й отдельной бригаде провели православный ритуал повечерие, во время которого молились бойцов Германа Соловьева и Сергея Рацуна, погибших от рук русских оккупантов. Молебен провел капеллан Максим Чебан.
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