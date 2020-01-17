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пятница, 17 января 2020 16:08

СБУ начала искать того, кто записывал разговоры Гончарука

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СБУ начала искать того, кто записывал разговоры Гончарука
Зеленский приказал найти тех, кто записывал Гончарука. Фото: Кабмин

СБУ открыла уголовное производство по факту прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука на совещании с представителями Национального банка.

"Да, дело открыли", - сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка "Украинские новости".

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Он сообщил, что дело расследует СБУ. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой.

Президент Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за 2 недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Нацбанка.

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