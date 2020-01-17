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пятница, 17 января 2020 15:02

СБУ задержали разведчика ЛНР

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СБУ задержали разведчика ЛНР
Задержали разведчика ЛНР. Фото: СБУ.

Служба безопасности Украины задержала разведчика так называемой ЛНР. Он собирал данные о транспортных артериях в Харькове.

В 2014-м харьковчанин присоединился к боевикам и "выслужился" к командиру взвода разведки "10-й отдельной артиллерийской бригады" 2-го армейского корпуса ЛНР.

СБУ стало известно, что боевик вернулся в Харьковскую.

"Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах города - железнодорожные пути и станции, метрополитен, автовокзалы. Эти данные боевик планировал передать представителям террористической организации ЛНР", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

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Правоохранители задержали боевика. В его квартире провели обыск, во время которого изъяли средства поражения. Злоумышленнику сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической организации. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

16 января российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировали снайперскую активность.

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17
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