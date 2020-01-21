Крымчанка с российским паспортом пыталась "пролезть" в Минобороны

Женщина претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Фото: пресс-центр СБУ

Военная контрразведка СБУ помешала трудоустройству в Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-агрессора.

Об этом сообщает прессценцтр СБУ.

За несколько лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре переехала в Киев. Но не было ни постоянного места заработка, ни источники доходов. Часто ездила в России и на временно аннексирован полуостров, где и зафиксировали ее контакты с представителями спецслужб России.

Именно после одной из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Минобороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокими стран-членов НАТО.

Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность.

Служба безопасности Украины разоблачила шпиона, который действовал в интересах России. Им оказался что житель Святогорска, контрактник ВСУ.