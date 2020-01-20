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понедельник, 20 января 2020 14:31

Собирал данные об армии и офицеров СБУ захватила российского шпиона

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Служба безопасности Украины разоблачила шпиона, который действовал в интересах России.

Им оказался что житель Святогорска, контрактник ВСУ, пишет пресс служба СБУ.

"Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад ВСУ, дислоцированной в Днепропетровской", - говорится в сообщении.

Автор: СБУ
  Мужчину задержали его частью при попытке передать данные
Мужчину задержали его частью при попытке передать данные

В начале войны, развернула на Донбассе Россия человек выехал на оккупированную Донецкую область. Человек вступил в ряды боевиков и решил предать Украину.

В 2019 году шпион переехал в Украину и подписал контракт с ВСУ.

Автор: СБУ
  Мужчину задержали его частью при попытке передать данные
Мужчину задержали его частью при попытке передать данные

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Предатель собирал сведения о дислокации военных частей ВСУ, их перемещения, количество, тип вооружения, личный состав, учредительные и персональные данные командиров.

Его перехватили при попытке передать данные, неподалеку военном части.

Объявили подозрение по статьям по ч. 1 ст. 111 "Государственная измена" и ч. 1 ст. 258-3 "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины.

Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, заявил, что попытается связаться с партнерами по "нормандскому формату" из-за обстрелов в Донбассе.

Об этом он сказал во время своей пресс конференции с представителем ОБСЕ Эдди Рамой, пишет "Интерфакс-Украина".

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