Россия не прекратила стрелять. Но Зеленский об этом молчит

Россия открыто показывает, что не собирается выполнять никаких договоренностей. Путин продолжает агрессию.

С Нового года российский враг продолжает обстрелы на Донбассе, однако руководство Украины почему-то молчит.

Об этом в Facebook написал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

"С Нового года мы потеряли 7 бойцов, обстрелы каждый день. Я не знаю, о каком "прогрессе" в исполнении Парижских договоренностей рассказывает президент в интервью международной прессе. Есть простой факт: обещанного прекращения огня мы не получили", - отметил народный депутат.

"Что мы имеем - этот продолжение боевых действий врагом. Россия открыто показывает, что не собирается выполнять никаких договоренностей, но настаивает на выполнении своих: автономия Донбасса в Конституции как способ уничтожить Украину.

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Какова же реакция власти? Ни одного заявления от президента. Никаких объяснений обществу. Никаких обращений к международному сообществу. Никаких консультаций с парламентом. Ни одного заседания СНБО по этому поводу. Мы в состоянии войны с Россией, но власть делает вид, что ее не существует.

Власть надеется, что все пройдет само? Этого не будет. Кремль может менять правительства, премьеров, президентов и даже восстановить царя. Только его политика в отношении Украины не изменится. И мы должны знать, какова наша стратегия победы", - написал Вакарчук.

Он призвал Верховную Раду "начать следующую сессию именно с этого вопроса: работы над "перезагрузкой" политики противостояния России".

"Так как нынешняя политика - и это уже очевидно - не приносит никаких результатов, кроме ползучего выполнения проигрышных для Украины Минских условий. Более того - выполнения именно тех пунктов, которые выгодны России", - резюмировал нардеп.

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.