Россия не прекратила стрелять. Но Зеленский об этом молчит

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 468
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 738
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 567
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3249
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 873
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1494
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 819
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 639
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8631
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
Фото
Все фото
9
4
10
5
4
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Видео
Все видео
Зеленский: Гончарук работает дальше
Зеленский: Гончарук работает дальше
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1440
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2916
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3996
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 января 2020
Просмотров: 909
Провела паралелі
– Тепер я безробітний. Дякую президенту й міністру Авакову, – каже знайомий із сусіднього будинку. Понад три роки працював у ...
понедельник, 20 января 2020 13:48

Россия не прекратила стрелять. Но Зеленский об этом молчит

  Комментировать
Россия не прекратила стрелять. Но Зеленский об этом молчит
Россия открыто показывает, что не собирается выполнять никаких договоренностей. Путин продолжает агрессию.

С Нового года российский враг продолжает обстрелы на Донбассе, однако руководство Украины почему-то молчит.

Об этом в Facebook написал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

"С Нового года мы потеряли 7 бойцов, обстрелы каждый день. Я не знаю, о каком "прогрессе" в исполнении Парижских договоренностей рассказывает президент в интервью международной прессе. Есть простой факт: обещанного прекращения огня мы не получили", - отметил народный депутат.

"Что мы имеем - этот продолжение боевых действий врагом. Россия открыто показывает, что не собирается выполнять никаких договоренностей, но настаивает на выполнении своих: автономия Донбасса в Конституции как способ уничтожить Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина

Какова же реакция власти? Ни одного заявления от президента. Никаких объяснений обществу. Никаких обращений к международному сообществу. Никаких консультаций с парламентом. Ни одного заседания СНБО по этому поводу. Мы в состоянии войны с Россией, но власть делает вид, что ее не существует.

Власть надеется, что все пройдет само? Этого не будет. Кремль может менять правительства, премьеров, президентов и даже восстановить царя. Только его политика в отношении Украины не изменится. И мы должны знать, какова наша стратегия победы", - написал Вакарчук.

Он призвал Верховную Раду "начать следующую сессию именно с этого вопроса: работы над "перезагрузкой" политики противостояния России".

"Так как нынешняя политика - и это уже очевидно - не приносит никаких результатов, кроме ползучего выполнения проигрышных для Украины Минских условий. Более того - выполнения именно тех пунктов, которые выгодны России", - резюмировал нардеп.

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия не прекратила стрелять. Но Зеленский об этом молчит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

130 погибших - войска жестоко разогнали митингующих в столице

Не устоял бетон - как киборги стали символом несокрушимости

Застрелили украинского издателя

Сегодня нельзя умываться и принимать подарки у чужих

США призвали бойкотировать соревнования в России

Кит оказался под стенами парламента

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 40248
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 20413
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 19966
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 18909
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 15858
Политика
Назвали союзников "Слуги народа" в парламенте
Назвали союзников "Слуги народа" в парламенте Просмотров: 234
Для "Слуги народа" есть неприятная новость - Кошель
Для "Слуги народа" есть неприятная новость - Кошель Просмотров: 882
Зеленский готов к снижению рейтингов
Зеленский готов к снижению рейтингов Просмотров: 477
Импичмент Трампа: Пристайко попросил не втягивать Украину во внутриполитическую борьбу в США
Импичмент Трампа: Пристайко попросил не втягивать Украину во внутриполитическую борьбу в США Просмотров: 198
Сколько и чьих законов приняла Верховная Рада: анализ КИУ
Сколько и чьих законов приняла Верховная Рада: анализ КИУ Просмотров: 153
Больше всего комментируют
3
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
2
Россия ежегодно финансирует боевиков на 30 млрд рублей
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
1
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
1
Иран передаст черные ящики сбитого самолета Украине
Голосов: 14552
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua