11 обстрелов в сутки, один военный погиб

19 января в зоне проведения ООС погиб один украинский военный. Фото: facebook.com/pressjfo.news

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник применил станковый противотанковый гранатомет - 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, семь раз вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов - 9 выстрелов.

Рядом с Новоалександровкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120-мм - 8 мин.

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Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С началом этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

За текущие сутки потерь нет.

18 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.