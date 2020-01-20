Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов

Вадим Пристайко добавил, что вскоре войска вновь отведут. Фото: Хвиля

Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, заявил, что попытается связаться с партнерами по "нормандскому формату" из-за обстрелов в Донбассе.

Об этом он сказал во время своей пресс конференции с представителем ОБСЕ Эдди Рамой, пишет "Интерфакс-Украина".

"Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым председателем ОБСЕ - что это значит вообще. Означает ли это полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов. Прежде всего, что мы должны сделать сейчас - и вы услышали это от премьер-министра Албании, - мы должны усилить миссию ОБСЕ, это касается их мандата, пребывания 24 часа в сутки, технических возможностей для того, чтобы фиксировать эти данные и требовать соблюдения ", - сказал Пристайко.

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Глава МИД Украины добавил, что на прошлой неделе украинская сторона передала название новых участков для разведения.

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.