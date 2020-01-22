Хищение в оборонке: СБУ разоблачила схему на 32 млн

Черниговский предприниматель украл 32 миллионы гривен из бюджета. Фото: Агрополит

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, благодаря которой злоумышленники украли 32 млн грн.

Средства воровали, подписав контракт на выполнение гособоронзаказа, пишет пресс-центр СБУ.

Оказалось, что владелец одного из черниговских предприятий в течение 2017-19 годов заключил два договора с Минобороны общей стоимостью более 100 000 000 гривен.

По одному из контрактов должен был поставлять устройства для систем боевых вертолетов.

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Продать необходимые детали по завышенным ценам ему помогали бывшие вийськовопосадовци и один из заместителей министра.

Часть средств предприниматель выводил через проведение фиктивных безналичных операций и делил их между участниками сделки.

"В ходе проведения ряда санкционированных обысков в военных подразделениях ответственных за закупку продукции, в частности Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках. Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны ", - говорится в сообщении.

21 января российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Оружие, из которого стрелял враг запрещено Минскими договоренностям, сообщили в штабе ООС. Возле оперативно-тактической группировки "Схід" российские наемники стреляли два раза недалеко от населенного пункта Красногоровка и Водяное. Вели обстрелы с гранатометов и стрелкового оружия.