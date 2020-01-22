За последние сутки на Донбассе резко улучшилась ситуация

За минувшие сутки не было потерь среди наших военных в результате вражеских обстрелов. Фото: static.ukrinform.com

21 января российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Оружие, из которого стрелял враг запрещено Минскими договоренностям, сообщили в штабе ООС.

Возле оперативно-тактической группировки "Схід" российские наемники стреляли два раза недалеко от населенного пункта Красногоровка и Водяное. Вели обстрелы с гранатометов и стрелкового оружия.

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Также обстрелы были у Зайцевого, которое расположенно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

За минувшие сутки не было потерь среди наших военных в результате вражеских обстрелов. С началом этих суток российские террористы обстрелов не вели, потерь нет.

Российские террористы ЛНР все чаще обустраивают минные поля без каких-либо предупреждений. В результате 18 января на одном из таких полей подорвался гражданский, получил тяжелые ранения. Провокацию устроили саперы 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК РФ.