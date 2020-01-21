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вторник, 21 января 2020 14:53

На минах ЛНР подорвался гражданский

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На минах ЛНР подорвался гражданский
Боевики усиливают угрозу жизни гражданского населения. Фото: crimea-24.com

Российские террористы ЛНР все чаще обустраивают минные поля без каких-либо предупреждений. В результате 18 января на одном из таких полей подорвался гражданский, получил тяжелые ранения.

Провокацию устроили саперы 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК РФ, сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины.

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Российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное обустройство своих позиций как вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и вдоль линии соприкосновения.

"Противник использует противотанковые и противопехотные мины, в том числе запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства. Указанные действия оккупантов ухудшают ситуацию с безопасностью и усиливают угрозу жизни гражданского населения", - говорится в сообщении.

Количество потерь среди гражданского населения Донбасса в течение 2019 года сократилось. Однако с января по май прошлого года втрое увеличилось количество нападений на школы.

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