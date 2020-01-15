На Донбассе втрое увеличилось количество нападений на школы

На Донбассе за 6 лет погибли 147 детей. Фото: slovoidilo.ua

Количество потерь среди гражданского населения Донбасса в течение 2019 года значительно сократилось. Однако с января по май прошлого года втрое увеличилось количество нападений на школы с обеих сторон линии разграничения.

За шесть лет конфликта всего погибло 147 детей, сообщает международная организация Human Right Watch в своем отчете.

Мирные жители в основном становятся жертвами огня из легкого оружия, артиллерийских и минометных обстрелов, мин и взрывоопасных предметов.

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Кроме того, ограниченный доступ к элементарным услугам и неотложной медицинской помощи является проблемой на некоторых контрольных пунктах въезда-выезда. В период с января по апрель 2019 года не менее 19 человек, преимущественно старшего возраста, умерли из-за проблем со здоровьем во время пересечения линии соприкосновения.

На Донбассе сгорела база парамедиков, оказывающих помощь украинским военным на передовой в районе Широкиного. Один волонтер пострадал.