Огонь уничтожил базу парамедиков на Донбассе

База "Ангелов Тайры" сгорела этой ночью Фото:24tv.ua

На Донбассе сгорела база парамедиков, которые оказывают помощь украинским военным на передовой в районе Широкиного. Один волонтер пострадал.

Об этом сообщила в Facebook командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия "Тайра" Паевская.

"База "Ангелов Тайры" сгорела этой ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целые", - написала Паевская.

Причиной пожара предположительно стала неисправная проводка.

Паевская поблагодарила спасателям за спасение части имущества и обратилась к неравнодушным с просьбой о помощи в восстановлении базы.

51-летняя Юлия Паевская – парамедик, командир подразделения "Ангелы Тайры", волонтер и доброволец с позывным "Тайра", "Габриел". Она также возглавляет Федерацию айкидо "Мутокукай-Украина". В 2019 году Паевская была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№79 в списке).