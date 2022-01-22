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суббота, 22 января 2022 10:37

Ситуация на Донбассе: боевики не нарушали тишину

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Ситуация на Донбассе: боевики не нарушали тишину
На Донбассе сохраняется тишина. С начала суток нарушений не было. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

За прошедшие сутки, 21 января, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Кроме того, по состоянию на 7 утра текущих суток российско-оккупационные войска перемирия не нарушали.

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Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

20 января на передовой зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков. В сторону Опросного кафиры открывали огонь из минометов

120-го калибра, в направлении Катериновки - из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки - из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 кафира применили минометы 82-го калибра.

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