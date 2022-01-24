СБУ задержала боевика, который шел за украинской пенсией

Задержанный занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Луганской области бывшего боевика ЛНР, который пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.

Он участвовал в боевых действиях против украинских войск в районах Луганска и трассы Бахмутко, сообщает пресс-служба СБУ.

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Задержанный – местный житель, присоединившийся к рядам боевиков в мае 2015 года. Там занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.

Оставил группировку из-за конфликта с главарями, которые обложили "данью" своих подчиненных. Затем он скрывался на оккупированной территории Луганской области.

Задержанному сообщили о подозрении по статье "Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований". Следствие проверяет его причастность к совершению других тяжких преступлений.

Мариупольский суд на 11 лет отправил в тюрьму боевика из группы Игоря Безлера - Виктора Михеда. Его признали виновным в пособничестве в жестоком обращении с военнопленными. Участвовал в допросах и пытках пленных украинских военнослужащих и гражданских. Снимал происходящее на видео, принуждал заключенных к работам. Также создавал и распространял пропагандистские материалы боевиков ДНР.