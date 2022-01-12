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среда, 12 января 2022 10:56

Троих боевиков заочно приговорили к заключению
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По материалам контрразведки Службы безопасности Украины троих боевиков заочно приговорили к девяти, 10 и 11 годам лишения свободы
Фото: СБУ
Они на протяжении 2014-2018 годов противодействовали украинской армии, руководили действиями террористов, инструктировали их и вербовали новобранцев
Сейчас двое осужденных скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории. Третий находится в России

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины троих боевиков заочно приговорили к девяти, 10 и 11 годам лишения свободы.

Они на протяжении 2014-2018 годов противодействовали украинской армии, руководили действиями террористов, инструктировали их и вербовали новобранцев, сообщает СБУ.

Один из осужденных - житель Черкасской области, долгое время проживавший на территории России. В начале войны присоединился к террористической группировке "Призрак". Был там снайпером, вел прицельный огонь по бойцам ВСУ. Также был пулеметчиком и инструктором тактики боевых действий.

Другой боевик с 2015-го командовал батальоном "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса" так называемой народной милиции ЛНР. Руководил наемниками и вербовал новых людей.

Установили личность водителя-наводчика вражеского танкового батальона. Он с 2018 года участвовал в боях в районе Донецкой и Луганской областей. Наемник обстреливал позиции украинских военных и участвовал в захвате города Дебальцево и прилегающих к нему сел.

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Сейчас двое осужденных скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории. Третий находится в России. Преступников объявили в розыск.

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы участника террористической организации ДНР. Речь идет об уроженце Донецка. Он в июле 2014 года добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию "Макеевский городской отдел Министерства государственной безопасности ДНР".

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