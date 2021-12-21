Шпионку боевиков посадили на восемь лет

Женщина хотела унести взрывчатку. Фото: Донецкая областная прокуратура

Пособницу боевиков посадили на восемь лет.

Женщина пыталась вывезти на оккупированную территорию взрывчатку, сообщает Офис генпрокурора.

"По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры местная жительница признана виновной в содействии деятельности террористической организации, а также приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения. Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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В октябре 2021 года женщина из Донецка прибыла на освобождённую территорию. Она пыталась вынести взрывчатку из тайника. Для этого арендовала квартиру и спрятала запрещенные предметы в пакетах с мукой. Также она должна была фотографировать административные здания и прилегающие к ним территории в Краматорске.

В ноябре 2021 года 23-летнюю жительницу Донецка задержали за сотрудничество с боевиками. Она хотела передать оккупантам взрывчатку и секретную информацию. В октябре она получила задание от оккупантов приехать на подконтрольную территорию Донецкой области и забрать из тайника боевые припасы взрывчатые устройства и вещества.