Боевику ЛНР объявили подозрение за управление обстрелами позиций ВСУ

Руководил обстрелами украинских позиций. СБУ объявила подозрение главарю боевиков. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР.

Он руководил обстрелами по украинским позициям в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленника задержали военнослужащие ООС на попытке пересечь линию разграничения. Боевик потерял ориентиры на территории и вышел на украинские позиции. Он состоял в военной форме РФ.

Задержанным оказался командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.

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По данным следствия, в феврале 2020 г. злоумышленник получил гражданство России.

Задержанный подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УКУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В понедельник, 27 декабря, в Луганской области украинские военные задержали боевика ЛНР. Он находился в состоянии сильного наркотического опьянения. 40-летний задержанный боевик проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований РФ.