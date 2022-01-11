Предателя из рядов СБУ заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы участника террористической организации ДНР.
Речь идет об уроженце Донецка. Он в июле 2014 года добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию "Макеевский городской отдел Министерства государственной безопасности ДНР", передает Служба безопасности Украины.
Осужденный является бывшим сотрудником СБУ. Имеет специальное образование, профессиональные навыки, физическую, военную и оперативную подготовку.
"Преступник осуществлял подрывную деятельность, направленную на противодействие Вооруженным силам Украины, СБУ и другим формированиям, вовлеченным в проведение антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.
Террорист искал новых участников незаконного вооруженного формирования и вербовал гражданское население для сбора информации об участниках АТО и ООС. Он преследовал местных жителей якобы за содействие государственным органам Украины.
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Суд признал преступника виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.
В настоящее время осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной территории Донецкой области. Его объявили в розыск.
К 11 годам тюрьмы приговорили боевика из группы Игоря Безлера в Горловке - жителя Мариуполя Виктора Михеда. Его признали виновным в пособничестве в жестоком обращении с военнопленными и участии в террористической организации по решению Мариупольского суда.
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