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вторник, 09 июля 2019 16:10

СБУ разоблачила российского спецназовца, который ликвидировал главарей ЛНР

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Автор: СБУ
  Садовый - гражданин РФ.
Садовый - гражданин РФ.
Российский спецназовец полковник Александр Анатольевич Садовый, позывной "Седой", с 2014-го и до сих пор является одним из главных исполнителей силовых операций спецслужб Российской Федерации на оккупированной территории Луганской области.

Он - руководитель так называемого "Центра специального назначения Министерства внутренних дел ЛНР", сообщает ТСН.ua.

Садового российские спецслужбы отправили в оккупированный Луганска с целью создания и обеспечения эффективной работы полицейского подразделения спецназначения.

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Сформированный Садовым отряд сначала назывался "специальный отряд быстрого реагирования", но вскоре был переименован в "Центр специального назначения". Его укомплектовали лучшим вооружением и экипировкой. В состав входили также специалисты минному делу и технические специалисты. Впоследствии выяснилась и настоящая цель создания такого подразделения.

Оказалось, что основная функция "Седого" - планирование и личное руководство "зачистки" вооруженных формирований, которые в конце 2014-го начали выходить из-под контроля оккупантов.

1 января 2015-го расстреляли автомобиль командира "группы быстрого реагирования" Алексея Беднова с позывным "Бэтмен". 23 января был выслежен и расстрелян Евгений Ищенко, так называемый "комендант" оккупированного Первомайска. 23 мая 2015-го был ликвидирован командир бригады "Призрак" Алексей Мозговой. 12 декабря специалисты Садового не оставили шансов казачьем атаману Павлу Дремову - командиру "отдельного казачьего полка имени Платова".

Неприкасаемых у россиян не было. В ноябре 2017-го в этом на собственном опыте убедился "глава ЛНР" Игорь Плотницкий.

В сети показали колонну танков, которую перевозит железнодорожный состав недалеко от украинской границы на Донбассе. Видео, предположительно, 7 июля, сняли в Ростовской области.

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