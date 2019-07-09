Российские танки едут из Ростова к украинской границе

В сети показали колонну танков, которую перевозит железнодорожный состав недалеко от украинской границы на Донбассе.
Видео, предположительно 7 июля, сняли в Ростовской области. Кадры из паблика "Ростов главный" опубликовали на странице IgorGirkin в Twitter.
В комментариях пользователи отметили, что танки, несомненно, направляются в Л/ДНР.
"Это они к телемосту готовятся. Так сказать, инструменты для диалога между народами", "говорить едут", "оборудование для телемоста", - пишут в сети.
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ростовская обл, пишут 07.07.19 pic.twitter.com/kbZYczeyIs— IgorGirkin (@GirkinGirkin) 8 июля 2019 г.
На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавтка Елена Серова заявила, что она с борта Международной космической станции видела, как разрывались бомбы украинской армии на оккупированных территориях на востоке Украины.
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