Российская депутатша заявила, что из космоса видела, как разрывались бомбы украинской армии на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Просмотров: 558
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 567
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2817
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 531
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1089
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2205
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2188
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5805
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 279
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3060
Фото
Все фото
4
4
8
5
4
&quot;Добили на месте боя&quot; - захваченный СБУ Цемах причастен к убийству воинов 30-й бригады
"Добили на месте боя" - захваченный СБУ Цемах причастен к убийству воинов 30-й бригады
&quot;Россия тебя всегда бросит&quot; - в ДНР жалуются на оккупантов
"Россия тебя всегда бросит" - в ДНР жалуются на оккупантов
На лошадях и катерах: как патрулируют пляжи Донетчины
На лошадях и катерах: как патрулируют пляжи Донетчины
Свежий боярышник: боевики разбомбили храм
Свежий боярышник: боевики разбомбили храм
СБУ задержала российского шпиона, работавшего в Укроборонпроме
СБУ задержала российского шпиона, работавшего в Укроборонпроме
Видео
Все видео
Месть за медиков: украинские военные взорвали склад боеприпасов вместе с боевиками
Месть за медиков: украинские военные взорвали склад боеприпасов вместе с боевиками
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Боевики подобрались к украинским бойцам
Боевики подобрались к украинским бойцам
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
"Это за наших медиков": воины отомстили оккупантам
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1953
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 639
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1818
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1854
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2412
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
2 Просмотров: 2214
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
понедельник, 08 июля 2019 13:46

Российская депутатша заявила, что из космоса видела, как разрывались бомбы украинской армии на Донбассе

2 Комментировать
Российская депутатша заявила, что из космоса видела, как разрывались бомбы украинской армии на Донбассе
Космонавтка Серова видела, как погибают люди на Донбассе, из космоса. Фото: из открытых источников

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавтка Елена Серова заявила, что она с борта Международной космической станции видела, как разрывались бомбы украинской армии на оккупированных территориях на востоке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украинская армия осуществляет настоящий геноцид против собственного народа. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне пришлось увидеть, как разрывались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны размещения Вооруженных сил Украина. А в это время там погибали безоружные люди", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Добили на месте боя" - захваченный СБУ Цемах причастен к убийству воинов 30-й бригады

В свою очередь, депутат от России Геннадий Онищенко, экс-санитарный врач РФ, рассказал о "наличии на территории Грузии военно-биологической базы, которая сегодня представляет огромную опасность".

"Так же работа продолжается в Украине и других постсоветских республиках", - добавил он.

Морпехи ВСУ ликвидировали командира разведывательной группы гаубичного артиллерийского дивизиона, боевика Новикова Евгения Валерьевича, 27 ноября 1971 года. 47-летний оккупант было много позывных - "Скиф", "Жека", "Стас".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российская депутатша заявила, что из космоса видела, как разрывались бомбы украинской армии на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Германия разгромила Бразилию в полуфинале Кубка мира

Расстреляли украинского педагога

От "интимного" налога освобождали героев войны

После гибели девочки эксперты возьмутся за детскую площадку

Самое читаемое
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 62409
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 51104
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 44120
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
Похожи на людей: фотограф показал котов в необычной позе
25
 Просмотров: 13932
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 12464
Донбасс
"Виртуальный туризм" - разгорелся скандал вокруг удостоверений УБД
"Виртуальный туризм" - разгорелся скандал вокруг удостоверений УБД Просмотров: 270
Десантные катера получили названия в честь села и райцентра
Десантные катера получили названия в честь села и райцентра Просмотров: 189
"Работаем над решениями" - в СНБО отреагировали на телемост NewsOne
"Работаем над решениями" - в СНБО отреагировали на телемост NewsOne Просмотров: 837
Телемост NewsOne - широкомасштабная операция по дискредитации украинского государства перед выборами
Телемост NewsOne - широкомасштабная операция по дискредитации украинского государства перед выборами Просмотров: 270
"Добили на месте боя" - захваченный СБУ Цемах причастен к убийству воинов 30-й бригады
"Добили на месте боя" - захваченный СБУ Цемах причастен к убийству воинов 30-й бригады
4
 Просмотров: 3762
Больше всего комментируют
15
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
6
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
4
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 2658
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua