Космонавтка Серова видела, как погибают люди на Донбассе, из космоса. Фото: из открытых источников

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавтка Елена Серова заявила, что она с борта Международной космической станции видела, как разрывались бомбы украинской армии на оккупированных территориях на востоке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украинская армия осуществляет настоящий геноцид против собственного народа. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне пришлось увидеть, как разрывались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны размещения Вооруженных сил Украина. А в это время там погибали безоружные люди", - отметила она.

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В свою очередь, депутат от России Геннадий Онищенко, экс-санитарный врач РФ, рассказал о "наличии на территории Грузии военно-биологической базы, которая сегодня представляет огромную опасность".

"Так же работа продолжается в Украине и других постсоветских республиках", - добавил он.

Морпехи ВСУ ликвидировали командира разведывательной группы гаубичного артиллерийского дивизиона, боевика Новикова Евгения Валерьевича, 27 ноября 1971 года. 47-летний оккупант было много позывных - "Скиф", "Жека", "Стас".