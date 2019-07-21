Российские военные обстреляли из минометов украинские позиции в районе Первомайска

Российские военные открыли огонь по ВСУ из жилого квартала Первомайска. Фото: censor.net

Вечером, 20 июля, подразделения 6-го мотострелкового полка 2-го корпуса ВС РФ обстреляли из минометов украинских военных в районе Первомайска.

Позиция врага, из которой велся огонь, находилась вблизи "31-го училища" в черте города в населенном квартале. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"По нашим бойцам противник применил вот такие ракеты - боевая часть 220 мм РСЗО "Ураган" с двигателем БМ-21 "Град". Одна из таких ракет не сработала, и теперь она будет предоставлена ​​экспертам ОБСЕ.

Через 30 мин. после начала россиянами провокационного обстрела украинские подразделения открыли ответный огонь по нарушителям перемирия.

Украинские снаряды накрыли штаб мотострелкового батальона 6-го полка ВС РФ в "31-м училище", враг понес серьезные потери противника в боевой технике и личном составе. После этого обстрел украинских позиций прекратился. Очевидно, противник применяет все меры для маскировки вооруженных провокаций. После взрыва мощной боевой части "Урагана" остался бы двигатель "Града", а деталей "Градов" везде разбросано много. Таким образом фактическое применение боевой части от ракеты калибром 220 мм было бы замаскировано", - рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведения огня. Впервые предусмотрена ответственность лиц за открытие огня.