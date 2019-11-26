"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 621
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 918
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9711
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1584
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 990
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 927
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6192
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2673
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Фото
Все фото
3
5
3
6
4
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В сети появились секретные документы террористов
В сети появились секретные документы террористов
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Как выглядит прифронтовая зона и Золотое-4 сейчас: свежие фото
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага
Видео
Все видео
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
Объявили военное положение
Объявили военное положение
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской
На блокпосту задержали наемника ЛНР
На блокпосту задержали наемника ЛНР
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6192
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2673
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1296
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1215
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 666
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 15:17

"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев

  Комментировать
&quot;Разведчик Матюха был &quot;мэром&quot; Горловки максимум 3 дня&quot; - Снегирев
Рассказы разведчика Матюхи о создании искусственных конфликтов в рядах боевиков не соответствуют действительности

Эдуард Матюха был "мэром" Горловки максимум в течение трех дней, если не меньше. Поэтому он просто не мог влиять на процессы, происходящие на оккупированных территориях.

Реальным руководителем Горловки на тот период был Безлер - человек, у которого достаточно серьезно стоял вопрос контрразведки. Об этом сообщил Председатель ОО "Правое Дело" Дмитрий Снегирев, передает Гордон.

По его словам, люди Безлер задерживали профессиональных украинских разведчиков, которые выезжали туда для его ликвидации. Поэтому вряд ли Безлер бы ни вычислил украинского "крота" в своем окружении.

"На сайте ЦИК есть информация, что Матюха - доверенное лицо Николая Маломужа. С такой легендой разведчик вряд ли продержался бы на оккупированных территориях в течение пяти лет. Жена Матюхи находилась на подконтрольной Киеву территории и, соответственно, фигурировала в госучреждениях", - говорит эксперт.

Матюха также был заместителем "мэра" Горловки, которого Безлер в свое время отправил "на подвал" за хищение бюджетных денег. И Матюха был причастен к этим коррупционных схем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ДНР ответили на признание бывшего "народного мэра" Горловки

"Создание искусственного конфликта в среде боевиков по линии Безлер - Стрелков никак не совпадает по времени с пребыванием Матюхи на должности так называемого народного мэра. На самом деле, Безлер просто не хотел подчиняться Стрелкову. А также обвинял его в присвоении денег, которые выделяли на незаконные вооруженные формирования. Поэтому рассказы о целенаправленном создание конфликтов в рядах боевиков не соответствуют действительности ", - отметил Снегирев.

Наличные никогда не завозили в ОРДЛО "гуманитарными конвоями" РФ. А заявления Матюхи о влиянии Компартии РФ на оккупированные территории также не соответствуют действительности.

"Это означает, что ГУР не имеет достоверной информации. Компартию так называемой ДНР фактически даже не была допущена к "выборам", они не имеют представителей в "парламенте". Говорить, что КПРФ - это координационная структура в вопросе создания искусственных конфликтов на постсоветском пространстве - значит вообще не понимать ситуации. Этими вопросами занимается один человек - Сурков. А информация о так называемом конфликте между башнями Кремля - ​​не более чем выдумка украинской разведки. В РФ нет претензий к Суркову за все эти годы - с момента, когла он начал заниматься Приднестровьем, Осетией и Абхазией и т.д.", - говорит эксперт.

"Заявления Главного управления разведки уже противоречат друг другу. Матюха заявляет, что был разведчиком ГУР. А в самом управлении утверждают, что он выполнял некоторые задачи. Следовательно, они оставляют себе возможность для маневра", - добавил он.

Весь шум вокруг Матюхи - это неудачная информационно-психологическая операция, которая не достигла своей цели.

"ГУР нужно было продемонстрировать, что они работают. Ведь нареканий на их работу все больше и больше. Их информация часто не соответствует действительности. Также, возможно, они хотели зеркально ответить на переход Прозорова на российскую сторону, - констатировал Дмитрий Снегирев.

Бывший "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха заявил, что работал на украинскую разведку. Собирал информацию о ситуации на оккупированных боевиками территориях в течение 5 лет. Информацию Матюхи подтвердил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Весь Юг Украины: Климкин заявил о намерениях России
Весь Юг Украины: Климкин заявил о намерениях России 1 Просмотров: 1611
Украина не сможет выйти из минских соглашений - эксперт
Украина не сможет выйти из минских соглашений - эксперт Просмотров: 711
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео Просмотров: 3609
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР" 4 Просмотров: 18162
Сейчас вы читаете новость «"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Объявили военное положение

Самое читаемое
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 28432
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 18963
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 18333
Врачи борются за жизнь: сообщили о состоянии Николая Кулебы и его сыновей после ДТП
Врачи борются за жизнь: сообщили о состоянии Николая Кулебы и его сыновей после ДТП
6
 Просмотров: 13788
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ 12 Просмотров: 6966
Донбасс
На Киевщине разбился военный
На Киевщине разбился военный 1 Просмотров: 90
Боевики начали подбираться к мирным территориям
Боевики начали подбираться к мирным территориям Просмотров: 450
В зоне разведения начали рыскать боевики
В зоне разведения начали рыскать боевики Просмотров: 405
Конвенция по правам ребенка не работает - Денисова
Конвенция по правам ребенка не работает - Денисова Просмотров: 81
"Дело Илловайска" отдали в СБУ
"Дело Илловайска" отдали в СБУ Просмотров: 117
Больше всего комментируют
12
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
3
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
Голосов: 3975
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua