Рассказы разведчика Матюхи о создании искусственных конфликтов в рядах боевиков не соответствуют действительности

Эдуард Матюха был "мэром" Горловки максимум в течение трех дней, если не меньше. Поэтому он просто не мог влиять на процессы, происходящие на оккупированных территориях.

Реальным руководителем Горловки на тот период был Безлер - человек, у которого достаточно серьезно стоял вопрос контрразведки. Об этом сообщил Председатель ОО "Правое Дело" Дмитрий Снегирев, передает Гордон.

По его словам, люди Безлер задерживали профессиональных украинских разведчиков, которые выезжали туда для его ликвидации. Поэтому вряд ли Безлер бы ни вычислил украинского "крота" в своем окружении.

"На сайте ЦИК есть информация, что Матюха - доверенное лицо Николая Маломужа. С такой легендой разведчик вряд ли продержался бы на оккупированных территориях в течение пяти лет. Жена Матюхи находилась на подконтрольной Киеву территории и, соответственно, фигурировала в госучреждениях", - говорит эксперт.

Матюха также был заместителем "мэра" Горловки, которого Безлер в свое время отправил "на подвал" за хищение бюджетных денег. И Матюха был причастен к этим коррупционных схем.

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"Создание искусственного конфликта в среде боевиков по линии Безлер - Стрелков никак не совпадает по времени с пребыванием Матюхи на должности так называемого народного мэра. На самом деле, Безлер просто не хотел подчиняться Стрелкову. А также обвинял его в присвоении денег, которые выделяли на незаконные вооруженные формирования. Поэтому рассказы о целенаправленном создание конфликтов в рядах боевиков не соответствуют действительности ", - отметил Снегирев.

Наличные никогда не завозили в ОРДЛО "гуманитарными конвоями" РФ. А заявления Матюхи о влиянии Компартии РФ на оккупированные территории также не соответствуют действительности.

"Это означает, что ГУР не имеет достоверной информации. Компартию так называемой ДНР фактически даже не была допущена к "выборам", они не имеют представителей в "парламенте". Говорить, что КПРФ - это координационная структура в вопросе создания искусственных конфликтов на постсоветском пространстве - значит вообще не понимать ситуации. Этими вопросами занимается один человек - Сурков. А информация о так называемом конфликте между башнями Кремля - ​​не более чем выдумка украинской разведки. В РФ нет претензий к Суркову за все эти годы - с момента, когла он начал заниматься Приднестровьем, Осетией и Абхазией и т.д.", - говорит эксперт.

"Заявления Главного управления разведки уже противоречат друг другу. Матюха заявляет, что был разведчиком ГУР. А в самом управлении утверждают, что он выполнял некоторые задачи. Следовательно, они оставляют себе возможность для маневра", - добавил он.

Весь шум вокруг Матюхи - это неудачная информационно-психологическая операция, которая не достигла своей цели.

"ГУР нужно было продемонстрировать, что они работают. Ведь нареканий на их работу все больше и больше. Их информация часто не соответствует действительности. Также, возможно, они хотели зеркально ответить на переход Прозорова на российскую сторону, - констатировал Дмитрий Снегирев.

Бывший "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха заявил, что работал на украинскую разведку. Собирал информацию о ситуации на оккупированных боевиками территориях в течение 5 лет. Информацию Матюхи подтвердил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.